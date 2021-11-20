رئيس حى المناخ : رفع درجة الإستعداد بغرفة عمليات حى المناخ للتعامل الفورى مع الطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار المتوقع خلال هذه الفترة

رئيس حى المناخ : رفع درجة الإستعداد بغرفة عمليات حى المناخ للتعامل الفورى مع الطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار المتوقع خلال هذه الفترة

شكل السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ غرفة عمليات بالحى

برئاسته وبمشاركة م. سكرتيرة الحي وجميع القيادات وفريق العمل بالحى تعمل على مدار اليوم لمتابعة والتعامل الفورى مع التغيرات الجوية الغير مستقرة وسقوط الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة بنطاق الحى

وتم رفع الاستعداد بتجهيز سيارات الكسح ومواتير سحب المياه المتنقلة الخاصة بالحى

يأتى ذلك فى إطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار خلال هذه الفترة

كما تم التنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحى وجهوزية محطات الرفع لإستيعاب سحب وتصريف المياه حال سقوط الأمطار

وكان سيادته قد شكل فرق عمل من إدارة المنشآت الصحية بالحى قامت بتطهير بلوعات الأمطار ورفع المخلفات والرمال منها

كما شكل فرق عمل من ادارة الكهرباء بالحى قامت بأعمال صيانة وتأمين لأعمدة الإضاءة العامة بنطاق الحى

كما تابع سيادته قيام إدارة الورش بالحى بتجهيز مواتير رفع المياه المتحركة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار المتوقعة

وأكد سيادته على جهوزية المعدات والأدوات الخاصة بالحى وفريق العمل المشكل من الإدارات المعنية بالحى للتواجد الميداني المستمر خلال هذه الفترة