بعد تصدره التريند.. تعرف على علاقة محمد نجاتي ومنة عرفة بمسلسل “فيلا 101”
كتب أحمد زينهم
يواصل النجم محمد نجاتي، تصوير مشاهده في أحداث مسلسل “فيلا 101″، بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، ويقدم نجاتي، شخصية طبيب أمراض نساء خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، يكون شقيق الشخصية التي تقدمها منة عرفة، ويدخل في صراعات مع الشخصية التي تقدمها هاجر الشرنوبي.
وحصلنا على صورة لنجاتي من داخل كواليس تصوير المسلسل، المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعدما كان نجاتي حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، كما تصدر تريند جوجل في محاولة للجميع البحث عن لقطة للشخصية التي يقدمها نجاتي والتي أحدث جدل كبيرة خلال الأيام الماضية مع منة عرفة.