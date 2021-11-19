عاجلعالم الفن

بعد تصدره التريند.. تعرف على علاقة محمد نجاتي ومنة عرفة بمسلسل “فيلا 101”

بعد تصدره التريند.. تعرف على علاقة محمد نجاتي ومنة عرفة بمسلسل “فيلا 101”

كتب أحمد زينهم

يواصل النجم محمد نجاتي، تصوير مشاهده في أحداث مسلسل “فيلا 101″، بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، ويقدم نجاتي، شخصية طبيب أمراض نساء خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، يكون شقيق الشخصية التي تقدمها منة عرفة، ويدخل في صراعات مع الشخصية التي تقدمها هاجر الشرنوبي.

وحصلنا على صورة لنجاتي من داخل كواليس تصوير المسلسل، المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعدما كان نجاتي حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، كما تصدر تريند جوجل في محاولة للجميع البحث عن لقطة للشخصية التي يقدمها نجاتي والتي أحدث جدل كبيرة خلال الأيام الماضية مع منة عرفة.

وكان محمد نجاتي تصدر تريند جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعي بسبب المشاكل التي حدثت بينه وبين منة عرفة، وكان آخرها رد نجاتي من جديد على تصريحات الممثل محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، بعدما أعلن في وقت سابق عن انفصالهما قبل عودتهما بسبب مشهد مع نجاتي في مسلسل فيلا 101، كما قال مؤخراً أنه يحرص وزوجته على وضع قيود لأي عمل تقدمه ويرفضان التلامس معللاً أنه من الممكن توصيل الفن بطريقة محترمة.

واستعان محمد نجاتي ببوستر فيلم عرق البلح للرد على زوج منة عرفة مجدداً، والذي شارك في بطولته مع النجمة شريهان ويظهر في البوستر قبلة تجمعه بالفنانة الكبيرة، وهو أحد أهم أفلام المخرج الراحل رضوان الكاشف وعرض عام 1999.

وكتب نجاتي تعليقا على البوستر: ” بيقول اني علشان بجس النبض ابقي بقدم فن مش نظيف.. !!عرق البلح 34 جائزة عالمية.. أحسن ممثل بناميير ببلچيكا.. بس كده”.

العمل إنتاج شركة لينس ميديا برودكشن بلال صبري، و ياسر أبو عمار، ومن تأليف وإخراج ممدوح زكي، الذي استطاع أن يجمع كوكتيل رائع من ممثلين مصرين بتصوير أجنبي، مدير التصوير ضياء جاوييش.

يشار إلى أن مسلسل “فيلا 101″، بطولة محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، ومنة عرفة، وأحمد عبدالله محمود، ووفاء قمري، ومحمد الدقاق، وبوسي شاهين، هذا إلي جانب أنه يجري خلال الفترة الحالية التفاوض مع العديد من النجوم المقرر ظهورهم كضيوف شرف بالمسلسل، أبرزهم الفنان أحمد بدير والفنان محمد محمود، والفنانة هالة فاخر، والفنان أحمد تهامي.

Post Views: 59
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الفلاحين تشيد بتوجه وزارة الزراعه نحو زيادة انتاج الاقماح افقيا وراسيا

الفلاحين تشيد بتوجه وزارة الزراعه نحو زيادة انتاج الاقماح افقيا وراسيا

منذ يوم واحد
Photo of محافظ الشرقية يعتمد المخطط المرورى الجديد لمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يعتمد المخطط المرورى الجديد لمدينة الزقازيق

منذ يوم واحد
Photo of التغيرات الطبيعية و صحة الطعام

التغيرات الطبيعية و صحة الطعام

منذ يوم واحد
Photo of تعطيل الدراسة السبت والأحد القادمين لسوء الأحوال الجوية في دمياط

تعطيل الدراسة السبت والأحد القادمين لسوء الأحوال الجوية في دمياط

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!