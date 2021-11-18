شاهد بالصور اصطدام سياره ملاكي بعمود كهربائي أمام استاد بنها يسير زعر المواطنين
بسبب السرعة في شارع فريد ندا وأمام استاد بنها اصطدمت سياره بعمود كهربائي
مما أصاب قائدي السيارات والمواطنين بحاله من الزعر وبعد دقائق من الحادث المروع انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث طالبوا المواطنين الابتعاد عن الطريق لتيسير حركه المواطنين وعلى جانب آخر اصطدام السيارة الشديد أدى إلى تهالك العمود وتوقع سقوطه في أي لحظة وأتت سيارات الإسعاف و أخذت المصابين إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية و الاطمئنان عليهم
crossorigin="anonymous">
crossorigin="anonymous">