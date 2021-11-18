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رئيس حى المناخ خلال متابعة إستكمال أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة بإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق حى المناخ

رئيس حى المناخ خلال متابعة إستكمال أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة بإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر بنطاق حى المناخ

تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
إستكمال أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة التى تتم بامتداد شارع الجهاد بدءا من شارع ٢٣ ديسمبر وصولا لشارع عبد الهادى الحديدى

حيث تشمل أعمال التطوير بالشارع عمل توسعة للشارع وتدعيم شبكة بلوعات الأمطار ورفع كفاءة الاضاءة العامة وتركيب كشافات اللد الموفرة وصب بلدورات للأرصفة واعمال تمهيدية للرصف

تأتى هذه الاعمال إستكمالا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالعديد من الشوارع والمناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة فريق العمل بإدارة الطرق بالحى وبمديرية الطرق والشركة القائمة بالأعمال

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