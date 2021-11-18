خماسية “بطور” تحافظ على القمة للقناطر
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق القناطر بقيادة عصام مصطفى ومحمد أبو العز سلسلة الإنتصارات بالفوز على فريق ميت كنانه بخمسة أهداف نظيفه فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم على ملعب المؤسسه العماليه ضمن منافسات الاسبوع الرابع من دورى القسم الرابع منطقة القليوبيه .
نجح فريق القناطر فى الفوز الكبير على فريق ميت كنانه بخمسة أهداف مقابل لاشيء ،سجلهما اللاعب أحمد صلاح ” بطور” مهاجم فريق القناطر ليحصد العلامه الكامله محافظه على القمه برصيد 12 نقطه ، بينما يتجمد رصيد ميت كنانه عندنقطه واحده فى المركز العاشر بجدول الترتيب
عبر عصام مصطفى عن سعادته الكبيرة بآداء ومستوى لاعبى الفريق والفوز فى مباراة اليوم بنتيجه طيبه والحفاظ على القمه من أجل الترقى وتحقيق حلم الصعود ،واكد أنهم فى حالة استقرار وعليهم طى صحيفة الفوز والاستعداد الجيد للمباريات القادمه .
طاقم تحكيم اللقاء
محمد رأفت. حكم ساحه
أحمد جلاله مساعد أول
محمد عادل. مساعد ثان
رفعت ابو النصر. مسابقات
crossorigin="anonymous">
crossorigin="anonymous">