توقيع الكشف الطبى بالمجان على١٦٤٢ مواطن بزعاترة دمياط
كتب عبده خليل
تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و صيدلية ووحدتين للأشعة والسونار و معمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق .
هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم عقد قافلة طبية بقرية الزعاترة بمركز الزرقا ، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٤٢ مواطن، تم تحويل عدد ٤٣حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، الى جانب إجراء ٥٧٣ تحليل معملى و فحص ٢٧ حالة بالسونار و إجراء ٣٢ أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.