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حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بشبين القناطر

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بشبين القناطر

*حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة لليوم الثانى على التوالى ضمن الموجة ( 18 ) بمركز ومدينة شبين القناطر*
بناءاً على توجيهات معالى السيد الوزير/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات السيد المحاسب/ خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر تم اليوم الأربعاء الموافق 17/11/2021تنفيذ حملة إزالة مكبرة لليوم الثانى على التوالى ضمن الموجة(18) لإزالة التعديات على أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى حيث تم إزالة عدد (1)حالة تعدى على أملاك الزراعة ، وإزالة عدد (2)حالات تعدى على أملاك الصرف ، وإزالة عدد (42) حالة تعدى على الرى باجمالى مساحة 4055 متر حيث تمت الإزالة بحضور السيد اللواء/عمرو ابورية مساعد مدير الأمن العام والمقدم /ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة شبين القناطر والرائد/رئيس مباحث شبين القناطر محمد شديد وقوات الامن والاستاذ /ناصر سيد عبداللطيف نائب رئيس المركز والمدينة ومسئولى جهات الولاية الأخرى الزراعة والرى والصرف ومسئولى إدارة الإشغالات بمجلس المدينة

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