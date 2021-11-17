جامعة بنها تواصل قوافل حياة كريمة الطبية التوعوية بقرى شبين القناطر
فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور محمود العراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية التوعوية بقرى شبين القناطر تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلى محمود وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات .
تضمنت القوافل برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة بنها لمشاريع حياة كريمة حيث تم الدفع بقافلة طبية بقرية كفر سندوه بشبين القناطر وذلك فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا وذلك في تخصصات ( الباطنة العامة – جراحة العظام – الأطفال )
وشهدت فعاليات القافلة حضور الدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في أول جولة له عقب توليه المنصب والذى أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت نجاحات ملموسة في مختلف قطاعاتها بفضل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك المبادرة الهادفة للنهوض بالريف والإنسان المصرى .
وأثنى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجهودات قيادات الجامعة وكلية الطب والمستشفيات الجامعية وبالتعاون الناجح مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والشركة القابضة لمياة الشرب ، وطلاب الجمعية العلمية بكلية الطب والتمريض بالمستشفيات الجامعية وجهاز رعاية الشباب بإدارة الجامعة بقيادة الدكتور خالدالعيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح كحيل مدير رعاية الشباب.
مشيرا إلى أنه تم الكشف على أهالى القرية وصرف العلاج مجانا كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية و الكشف المبكر لأورام الثدي.