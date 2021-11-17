الأجهزة التنفيذية بحى المناخ بقيادة رئيس حى المناخ تشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات والفروشات بنهر الطريق وفتح الشوارع امام الحركة المرورية بمنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ
قاد السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
حملة مكبرة لازالة ورفع الاشغالات والباعةالجائلين والتزويدات والفروشات المخالفة المقامة بنهر الطريق أمام المحلات بمنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ
حيث قامت الحملة بالمرور بالشوارع العرضية بنى سويف وعدلى ونبيه والسواحل
وتم التحفظ على بعض الاشغالات والمخالفات
شارك بالحملة م. سكرتيرة الحي والقيادات بالحى وفريق العمل بالإدارات المعنية بالحى الاشغالات والتفتيش والمتابعة والورش والبيئة والامن والرخص والحجز الإداري والعلاقات العامة
وجارى إستكمال الحملات بالمرور تباعا بكافة المناطق والشوارع بنطاق حى المناخ
تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة كافة المخالفات والاشغالات وفتح الشوارع امام الحركة المرورية