منع دخول 3 موظفين من دخول قصر ثقافة بنها لم يتلقوا لقاح كورونا
بدأ قصر ثقافة بنها صباح اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5- 283710والذى يقضى بعدم دخول أى موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل pcr كل اسبوع اعتبارا من 15 نوفمبر الجارى .
وأصدر رأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها تعليمات مشددة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بمنع دخول أى موظف من العاملين بقصر ثقافة بنها دون تقديم ما يفيد تلقيه لقاح كورونا ووجه 3موظفين لم يقدموا ما يفيد تلقيهم للقاح ومنع توقيعهم في سجلات الحضور وإخطار الهيئة العامة لقصور الثقافة بموقف العاملين بالقصر من تلقي اللقاح .
وشدد رأفت سعيد مدير القصر على التطبيق الحازم للإجراءات الوقائية والإحترازية وتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي داخل كافة إدارات وأنشطة القصر والقيام بأعمال التطهير والتعقيم الدورى حفاظا على سلامة العاملين بقصر ثقافة بنها ورواده .
مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من أول ديسمبر المقبل منع دخول المواطنين للقصر للحصول على الخدمات الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأشاد مدير قصر ثقافة بنها بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى حماية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا .