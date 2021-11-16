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مدير قصر ثقافة بنها يفتتح معرض الفنان بوجى طارق الأشرم

مدير قصر ثقافة بنها يفتتح معرض الفنان بوجى الأشرم

 

افتتح الدكتور رأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها يرافقه الفنان ياسر فريد مدير الإدارةالفنية بفرع ثقافة القليوبية فعاليات المعرض الفنى للفنان الطفل حسين طارق الأشرم الشهير ببوجى الأشرم والذى نظمه قطاع الفنون التشكيلية تحت إشراف الفنان محمد عكاشة مسئول الفنون التشكيلية
تضمن المعرض أعمالا فنية للأطفال حسين الأشرم (بوجى ) بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة لطفي السيد الابتدائية ببنها.
وأشاد الدكتور رأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها بأعمال الطفل حسين الأشرم وقال إنه مشروع لفنان موهوب وان قصر ثقافة بنها يعمل جاهدا على تبنى مثل تلك المواهب.
يذكر أن الطفل حسين الأشرم شارك في العديد من المعارض وقدم العديد من الأعمال الفنية وتم تكريمه في عدد من المعارض الفنية .
جاء معرض الطفل حسين الأشرم على غرار معرض الموهوبين بقصر ثقافة بنها والذى تضمن عددا من اللوحات الفنية .

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