عاجلمحافظات

شئون البيئة بحى المناخ تواصل حملاتها لإستكمال إزالة التقفيلات والخارجات المخالفة أعلى العمارات بالمنطقة السابعة

شئون البيئة بحى المناخ تواصل حملاتها لإستكمال إزالة التقفيلات والخارجات المخالفة أعلى العمارات بالمنطقة السابعة

بمتابعة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
وفي إطار أعمال التطوير وفتح الشوارع وترميم ودهان العمارات السكنية التي تتم بالمنطقة السابعة
واصلت شئون البيئة بحي المناخ حملاتها لإزالة العشش والتزويدات والمباني المقامة بالمخالفة والتزويدات غير قانونية
حيث تم إزالة عدد كبير من العشش أعلى أسطح العمارات
وجارى استكمال الحملة لإزالة كافة المخالفات والتعديات أعلى العمارات بالمنطقة
تأتي هذه الحملة فى إطار الحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ في إطار أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة التى تتم بإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر والمنطقة السابعة بنطاق حى المناخ
بمشاركة م. سكرتيرة الحي والقيادات بالحى وفريق العمل بإدارة شئون البيئة وإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى

Post Views: 67
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مدير قصر ثقافة بنها يفتتح معرض الفنان بوجى طارق الأشرم

مدير قصر ثقافة بنها يفتتح معرض الفنان بوجى طارق الأشرم

منذ 4 ساعات
Photo of أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة بإمتداد شارع كسرى بنطاق حى المناخ

أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة بإمتداد شارع كسرى بنطاق حى المناخ

منذ 5 ساعات
Photo of شكري يعلن استمرار حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية في فارسكور

شكري يعلن استمرار حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية في فارسكور

منذ 8 ساعات

سقوط طبيبين مزيفين أدارا مركزاً طبيا للكشف على المواطنين

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!