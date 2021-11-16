شئون البيئة بحى المناخ تواصل حملاتها لإستكمال إزالة التقفيلات والخارجات المخالفة أعلى العمارات بالمنطقة السابعة

بمتابعة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ

وفي إطار أعمال التطوير وفتح الشوارع وترميم ودهان العمارات السكنية التي تتم بالمنطقة السابعة

واصلت شئون البيئة بحي المناخ حملاتها لإزالة العشش والتزويدات والمباني المقامة بالمخالفة والتزويدات غير قانونية

حيث تم إزالة عدد كبير من العشش أعلى أسطح العمارات

وجارى استكمال الحملة لإزالة كافة المخالفات والتعديات أعلى العمارات بالمنطقة

تأتي هذه الحملة فى إطار الحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ في إطار أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة التى تتم بإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر والمنطقة السابعة بنطاق حى المناخ

بمشاركة م. سكرتيرة الحي والقيادات بالحى وفريق العمل بإدارة شئون البيئة وإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى