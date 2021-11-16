أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة بإمتداد شارع كسرى بنطاق حى المناخ
تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة التى تتم بإمتداد شارع كسرى بدءا من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع عبد الهادى الحديدى
حيث تابع سيادته اعمال إزالة الجزر الوسطى بالشارع
كما تم ازالة الاشغالات والمخالفات التى تعوق اعمال التطوير التى تتم بالشارع
حيث ستجرى أعمال توسعة للشارع وإقامة بلدورات للأرصفة وتدعيم بلوعات للأمطار
وتدبيش بالدقشوم تمهيدا لأعمال الرصف التى ستتم بالشارع
تأتى هذه الأعمال استكمالا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف التى تتم بنطاق حى المناخ
بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الطرق بالحى تنسيقا مع مديرية الطرق والشركة القائمة بالأعمال