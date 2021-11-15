وكيل وزارة الصحة يجتمع بمديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال القادمة.
كتب ؛ إسلام زهير
عقد السيد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية في حضور مدير عام الطب الوقائي الدكتورة ألفت عبدالرؤوف وفريق إشراف الوقائي بالمديرية ومديري الوقائي بالإدارات الصحية بالمحافظة استمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.
تناول الإجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال القادمة ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها وخطة عمل فرق التطعيم بها وشدد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات بمتابعة استلام المخزون الكافي من المستلزمات الطبية الخاصة بالحمله من ديوان المديرية والتأكد من جاهزية الفرق الطبية المشاركة في الحملة ومناقشة الخطة الإعلامية للحملة وكيفية التنسيق مع قوى المجتمع للمساعدة في الحملة من أجل ضمان وصول الخدمة بسهولة لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة، كما شدد سيادته علي توفير كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة.
وفي لفتة إنسانية اكثر من رائعة قام الدكتور خالد عبدالغني في نهاية الاجتماع بتكريم الدكتورة أوديت يحيي مدير الإدارة الصحية بالعبور لوصولها سن المعاش في جو من السعادة والبهجة مشيداً بجهودها المبذولة والمخلصة في خدمة القطاع الطبي بإدارة العبور مؤكداً بأنها كانت مثالاً يحتذي به في الإخلاص والتفاني في العمل ولم تدخر أي جهد في القيام بواجبها متمنياً لها دوام الصحة والعافية.