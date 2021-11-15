تنفيذ قرار غلق وتشميع محل لممارسة نشاط بدون ترخيص وإزالة مخالفات خلال حملة مكبرة بنطاق حى المناخ

بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ

قامت حملة مكبرة بالمرور بنطاق حى المناخ لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بكافة المناطق بنطاق حى المناخ

حيث تم خلال الحملة تنفيذ قرار غلق وتشميع ١ محل لمخالفة شروط الترخيص

كما تم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والخرجات الموضوعة بنهر الطريق أمام المحلات

كما تم رفع الاشغالات والكراسى والترابيزات والاستندات من الباكيات اسفل الأبراج وفتح الباكيات للمارة

وتم التحفظ على بعض المضبوطات من كراسي وتربيزات واستندات وبنوك خشبية

وجارى إستكمال الحملات بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى

وأكد السيد الدكتور رئيس حى المناخ حيث أن هناك متابعة وحملات متواصلة صباحا ومساءا لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة م. سكرتيرة حى المناخ والقيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الرخص والإدارات المعنية بالحى