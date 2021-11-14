كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “فتوة السوق”يقتل بائع السجائر أمام أطفاله)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بعنوان “فتوة السوق” يقتل بائع السجائر أمام أطفاله.. ويتضمن مقتل شاب عقب تعرضه للإعتداء من قِبل عنصر إجرامى “مسجل خطر” بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24/9/2021.. حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين “لهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة القسم).. وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر بإستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته مُحدثاً إصابته.. وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم فى حينه.. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكابها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم إحتياطياً على ذمة القضية، وما زال محبوساً.