بالصور.. وائل العوني يبدأ تصوير فيلم “ميني كار” مع بوسي شاهين
كتب: أحمد زينهم
أعلن المنتج بلال صبري، بدء تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم ” ميني كار”، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نجم مسرح مصر الفنان وائل العوني، والفنانه بوسي شاهين، ونجوم الفيس بوك رامي روميو، وأمنية فتحي، والوجوه الشابة روماني، ومريم.
وأشار صبري، أن الفيلم تدور أحداثه حول شاب عاطل يرتكب العديد من الجرائم بتوك توك، وخلال سير أحداث الفيلم يقابل أبرز مشاهير اليوتيوب أحمد حسن وزينب، وكان حضر حفل افتتاح الفيلم، بالإضافة إلى نجوم الفيلم، رجل الأعمال محمد السعدي محمد، والذي يعمل على تطوير المشروع للسيارة كبديل لحل أزمة التوك توك.
يشار إلي أن فيلم”ميني كار”، من تأليف بلال صبري، القصة مأخوذة من مجموعة مهندسين أحمد سعيد الفقي، وحسام جابر، ومحمد مكاوي، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري وياسر أبو عمار، ومن إخراج محمد عبد الحكيم، وأسامة حبيب، مدير الإضاءة مصطفى العدوي، منتج فني سيد مهدي.
وعلى جانب أخر، يقوم المنتج بلال صبري بالتعاون مع المنتج ياسر أبو عمار، في إنتاج مسلسل” فيلا 101″، والذي يشارك في بطولته كلا من محمد نجاني ومنة عرفة، ووفاء قمري، وتأليف وإخراج ممدوح زكي.