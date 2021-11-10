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«دار علوم» تكرم الراحل أشرف الشيتي لإسهاماته في مشاريع الكلية

«دار علوم» تكرم الراحل أشرف الشيتي لإسهاماته في مشاريع الكلية

 

كرمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اسم الراحل «أشرف الشيتي»، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية»، وذلك، لإسهاماته في مشاريع الكلية، والتي انطلقت من أجل تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعليمهم أصول المبادئ الدينية الوسطية.

من جانبه قال عميد كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة، أن تكريم الراحل، عرفانًا بالجميل و مبدأ من مبادئ الإسلام، مستشهدًا بحديث «رسول الله صلى الله عليه وسلم»: «من آتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له».

وعلى هامش التكريم تقدم الأستاذ ” أيمن ابوبكر “أمين صندوق مؤسسة حفيظة النواوي بخالص التعازي والمواساه للفقيد الراحل «أشرف الشيتي»،

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