مصطفى فوزي يشارك في الفيلم السينمائي “جدران”
كتب: أحمد زينهم
يشارك الفنان مصطفى فوزي في الفيلم السينمائي الجديد «جدران»، وهو من إخراج محمد بركة، قصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم الدهان، وأحمد الدهان.
فيلم “جدران”، ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتجسد خلاله الفنانة درة شخصية ليلى ويشاركها البطولة، نيكولا معوض، وأحمد بدير، وفراس سعيد، وهند عبدالحليم، وجاري إختيار باقي الممثلين.
جدير بالذكر أن مصطفى فوزي منظم حفلات ومنتج، وآخر مشاركة درامية له في مسلسل “رمضان كريم”، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.
ويرصد مسلسل “رمضان كريم”، روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامى إجتماعي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة.