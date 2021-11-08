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رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية يوافق علي طلب النائب مصطفي الطرباني بتوصيل مياه الشرب بعزب الزيتون والغنامة
رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية يوافق علي طلب النائب مصطفي الطرباني بتوصيل مياه الشرب بعزب الزيتون والغنامة
تقدم النائب مصطفي الطرباني عضو مجلس الشيوخ،عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية،بطلب لرئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية،لتضرر الأهالي بمناطق عزبة الزيتون و عزبة الغنامة من عدم وصول مياه الشرب النقية لشوارعهم،وطالبه بتكليف إدارة فرع قليوب لمد خطوط المياه بتلك الشوارع وذلك للصالح العام .