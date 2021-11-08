الرئيس السيسى يؤكد للنواب العموم العرب والافارقة “ان سيادة القانون هي أساس الحكم، وان العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات”.
السيد الرئيس يؤكد للنواب العموم العرب والافارقة “ان سيادة القانون هي أساس الحكم، وان العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات”.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السادة النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حماده الصاوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكداً سيادته دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً سيادته إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
وقد استعرض السيد الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.