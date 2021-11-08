احترس من سرقة الأطفال ننشر بالتفاصيل
العثور على اجندة مع تشكيل عصابي بأشمون فيها ارقام محاميين وأرقام ممرضين وأسماء البلاد اللي هينزلوها والمواقف والمحطات اللي مخطط سرقه الأطفال منها..
التفاصيل..
تم القبض على تشكيل عصابي مخصص لسرقة الأطفال بأشمون والسيده دي كانت خاطفه عيال من الخور واتمسكت في بوهة شطانوف والحكومه جت خادتها وطلعت شغاله مع تشكيل عصابي علي مستوي الجمهوريه وكان معاها ناس وهربت وكان معاها اچنده فيها ارقام محاميين والبلاد اللي هينزلوا يخطفوا الأطفال منها..
برجاء الحذر على أطفالكم باقي العصابه هربت
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