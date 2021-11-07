الإنشاء والطرق تشارك بفعاليات المعرض الدولى للنقل الذكى

كتب خالد الدومه

أعلنت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى ، التابعة لوزارة النقل عن مشاركتها بفعاليات المعرض و المؤتمر الدولى للنقل الذكي والخدمات اللوجيستية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA 2021 ، والذى يقام فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض بالتجمع الخامس . تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية .

، من خلال جناحها المتميز بالقاعة ٢ – صالة ٢ ، وتنطلق فاعليات المعرض والمؤتمر الدولى غدا الأحد بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة وممثلين ل ٢٥٠ شركة دولية ومحلية .

صرح المهندس الإستشاري على عياد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق ، بأن الشركة خلال فعاليات المعرض، ستقدم فيلما تسجيليا و عروضا توضيحية لأحدث المشروعات التى انتهت من تنفيذها لصالح جهات الإسناد المختلفة ، والتى شملت عشرات المشروعات للطرق والكبارى والإنشاءات ، حيث توسعت الشركة فى مشروعات الإنشاءات والكبارى بالاعوام السابقة مما أوجب تطوير إسم الشركة بما يواكب هذا التطوير فى النشاط ليكون أسم الشركة يشير إلى المشروعات التى تنفذها ويحقق الدلالة على النشاط الحالى للشركة ، فوضعت وزارة النقل متمثلة فى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى ، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة هذا الإسم الجديد لتتحول الشركة من النيل العامة لإنشاء الطرق إلى النيل العامة للإنشاء والطرق .

وأشار “عياد” إلى أن الشركة قد نفذت عشرات الكبارى خلال السنوات السابقة بخلاف الكثير من الكبارى التى تعمل بها حاليا ، حيث نفذت شركة الإنشاء والطرق عدد ٢ كوبرى ضمن خطة تطوير طريق الإسكندرية وهما كوبرى قلما و كوبرى الشموت ، كما تعمل حاليا بإنشاء كوبرى بكفر الدوار على الطريق الزراعى أيضا ، وكذلك قامت الشركة بتنفيذ كوبرى طنامل وكوبرى دكرنس بالدقهلية ضمن خطة تطوير طريق بنها / المنصورة , ومدخل طلخا ، كما تعمل الشركة حاليا فى تطوير وتوسعة كوبرى الجامعة على النيل بالمنصورة بإنشاء كوبرى موازى ومطالع ومنازل ضمن خطة تطوير دائرى المنصورة ، كما أنشأت الشركة كوبرى جنيفة بالسويس وكوبرى المعاهدة ، ومن خطة إنشاء كبارى أعلى السكك الحديدية أنشأت الشركة كوبرى المديرية ببنى سويف وعدد ٢ كوبرى بمدينة الحمام ، وفى مشروع القطار الكهربائى LRT أنشأت الشركة كوبرى الإسماعيلية لعبور القطار الكهربائى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى إلى محطة العاشر من رمضان التى أنشأتها الشركة .

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واضاف رئيس شركة النيل للإنشاء والطرق أن الشركة نفذت أعمال الجراج المتعدد الطوابق بميناء الإسكندرية على مساحة ١٥ ألف متر ، وإعادة تخطيط الأرض المنضمة من شركة التجارية الأخشاب إلى ميناء الإسكندرية على مساحة ٤٤ فدان ومايلزم ذلك من مبانى ومنشٱت وشبكات لخدمة المنطقة الجمركية للميناء ، وقامت الشركة بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالميناء ، كما تعمل الشركة بخطة تطوير مينائى دمياط والعين السخنة .

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وفى مجال السكك الحديدية أكد ” عياد ” أن شركة الإنشاء والطرق تعمل فى تطوير العديد من ورش السكك الحديدية وتنفذ مشروعات كبرى لرفع كفاءة ورش السكك الحديدية تتجاوز تكلفتها المليار جنيه بورش أبو راضى وأبو غاطس والفرز والسبتية وغيرها ، مشيرا أن الشركة تملك توزيعا جغرافيا متميزا يغطى جميع أنحاء الدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتملك محطات خلط أسفلتية وخرسانية ومحطات تكسير ، وكذلك أسطول ضخم من المعدات والترتلات وسيارات النقل بجميع انواعها ، كما تملك كوادر هندسية وفنية وإدارية تمكنها من العمل بأى مشروع مهما كان حجمه أو مكانه على أرض الوطن .

وأوضح أن الشركة قد طورت أدائها أيضا فى مجال تنفيذ مشروعات الطرق ، وقد امتلكت عددا من أطقم معدات تدوير طبقات الرصف بنظام ال FDR ، ونفذت الشركة العديد من الطرق بالأساليب الذكية صديقة البيئة ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مشروعات رفع كفاءة الطرق بنظام التدوير ، مضيفا أن شركة النيل للإنشاء والطرق قد أنجزت أعمالها بطريق رافد جمصة بطول ٢٠ كم ، وكذلك بالمرحلة الأولى من طريق الصعيد الغربى بطول ٢٥ كم ، وقطعت شوطا كبيرا بالمرحلة الثانية بطول ١٢ كم ضمن المرحلة الثالثة بالمشروع القومى ، كما أنجزت أعمالها بطريق سفاجا / القصير بطول ٣٥ كم وكذلك طريق سوهاج / البحر الأحمر بطول ٤٠ كم وبنفس المرحلة من المشروع القومى ، كما أنجزت الشركة أعمالها بالمرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة طريق وادى سعال / سانت كاترين بطول ٦٥ كم .

وقال رئيس الإنشاء والطرق أن الشركة أنشأت عددا من المصانع التى تدعم عملها للمشروعات باعلى نسب التنفيذ الذاتى ، فانشأت مصنعا لإضافات الخرسانة لتصنيع المواد التى تضاف إلى الخرسانة الجاهزة لتحسين خصائصها ، ومصنعا لمواد المعالجات السطحية ، ومصنعا للعلامات الإرشادية ولوحات السلامة المرورية ، ومصنعا لإنتاج المواسير الخرسانية بقطر ١م + ١,٥ + ٢م ، كما أنشأت مصنعا لفلنكات السكك الحديدية .