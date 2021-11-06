هيئة تنشيط السياحة تستقبل اليخت السياحي Running on waves بميناء بورسعيد
كتب عبده خليل
استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السبت، اليخت السياحي Running on waves وجنسيته ليبيري قادم من لبنان، وعلي متنه 32 سائحًا روسيًا و20 فرد طاقم اليخت، وتم توزيع الهدايا التذكارية علي ال.سائحين الأجانب.من خلال هيئة تنشيط السياحة
كذلك تم توزيع دليل إرشاد بالأماكن السياحية والترفيهية والتاريخية التي تتميز بها المدينة الباسلة، حيث يغادر السياح الأجانب اليخت السياحي للقيام بجولة ترفيهية بالأتوبيسات داخل مدينة بورسعيد
وتأتي تلك الجولة الترفيهية للتعرف علي معالم المدينة السياحية والتاريخية الهامة التي تتميز بها المدينة الباسلة، وسيعود السياح الأجانب إلى اليخت مساء اليوم السبت.