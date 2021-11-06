أخبار مصرعاجل

هيئة تنشيط السياحة تستقبل اليخت السياحي Running on waves بميناء بورسعيد

هيئة تنشيط السياحة تستقبل اليخت السياحي Running on waves بميناء بورسعيد

كتب عبده خليل

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السبت، اليخت السياحي Running on waves وجنسيته ليبيري قادم من لبنان، وعلي متنه 32 سائحًا روسيًا و20 فرد طاقم اليخت، وتم توزيع الهدايا التذكارية علي ال.سائحين الأجانب.من خلال هيئة تنشيط السياحة
كذلك تم توزيع دليل إرشاد بالأماكن السياحية والترفيهية والتاريخية التي تتميز بها المدينة الباسلة، حيث يغادر السياح الأجانب اليخت السياحي للقيام بجولة ترفيهية بالأتوبيسات داخل مدينة بورسعيد

وتأتي تلك الجولة الترفيهية للتعرف علي معالم المدينة السياحية والتاريخية الهامة التي تتميز بها المدينة الباسلة، وسيعود السياح الأجانب إلى اليخت مساء اليوم السبت.

Post Views: 50
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الفرعون المصرى صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

الفرعون المصرى صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

منذ 19 ساعة
Photo of القبض على أخطر نصاب عبر مواقع التواصل في قبضة الأمن العام

القبض على أخطر نصاب عبر مواقع التواصل في قبضة الأمن العام

منذ 19 ساعة
Photo of النجم العالمي إد شيران يصدر ألبومه المنتظر ويكشف عن فيديو كليب جديد

النجم العالمي إد شيران يصدر ألبومه المنتظر ويكشف عن فيديو كليب جديد

منذ 20 ساعة

عاجل جدا امريكا تنصح رعاياها فى إثيوبيا بمغادرة البلاد فورا وباسرع وقت ممكن

منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!