توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١١١٢ مواطن بقرية الرياض في دمياط
كتب عبده خليل
فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و ، أكدت مديرية الصحة بدمياط فى البيان الذى أصدرته اليوم، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١١١٢ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ. ..
هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة اخرى، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد ٢٨ حالة وكذا الكشف بالسونار لعدد ٢٦ حالة وأيضاً إجراء ٤١٥ تحليل معملى، هذا إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.