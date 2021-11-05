امين عهدة يستولي علي الدقيق ويبيعه بالسوق السوداء

كتب طارق درويش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ..ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة

جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى

إحدى الجمعيات الإستهلاكية بسوهاج) بقيام (أمين عهدة) بالجمعية المُشار إليها بإختلاس

كميات من الدقيق المسلم إليه من عهدته وبيعها فى الأسواق والإستيلاء على قيمتها لنفسه.

 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أمين عهدة بالجمعية المشار إليها ، له معلومات

جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج)بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله

وقام بالإستيلاء على كميات من الدقيق من عهدته بلغت (31,150 طن) والتصرف فيها

بالبيع بالسوق السوداء ، وعدم توريد قيمتها لخزينة الجمعية محل عمله وإختلاس تلك المبالغ

لنفسه ، مما أضر بالمال العام.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار

إليه.