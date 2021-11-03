كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع “فيس بوك” لتعدى عدد من السيدات على مُعلمة بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.. متضمناً قيام عدد من السيدات بالتعدى بالضرب على سيدة بالمنطقة محل سكنها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/10/2021 حال تواجد (معلمة بإحدى المدارس “الكائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية) بالمنطقة محل سكنها ، فوجئت بقيام 3 سيدات (زوجة شقيقها ، وشقيقتيها) بإنتظارها أمام مسكنها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات بها لوجود خلافات عائلية بينهم محرر بشأنها عدد من المحاضر بين الطرفين ، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بواقعة التعدى المشار إليها بالفيديو.

بسؤال المجنى عليها .. أيدت ذلك وإتهمت المذكورين بالتعدى عليها وإحداث ما بها من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط المتهمات ، وبمواجهتهن أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لقيام المجنى عليها بالتعدى عليهم بالسب والشتم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.