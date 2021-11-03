سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية باختام حكومية مقلدة

كتب طارق درويش

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي الجريمة بشتي انواعها وبخاصة جرائم الأموال

العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات

الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجــــها على عملائــــه راغبى الحصول عليها ،

وذلك مقابل مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ،

وبحوزته ( مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية

والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور ) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو

المشار إليه ، كما أقر بتحصله على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص له

معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة )، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير

بإتخاذ مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وبيعها لعملائه راغبى

الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مجموعة من

المستندات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية

المزور – عدد من الكارنيهات مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تحمل إسم وبيانات

المتهم تفيد بأنه موظف بتلك الجهة – 28 خاتم كاوتشوك لشعار الجمهورية المقلد منسوبين للعديد من

الجهات الحكومية جاهزة للإستخدام فى مهر المحررات المزورة – 19 خاتم لشعار الجمهورية المقلد

معدن يقوم المتهم بإعدادها لتكون جاهزة للإستخدام لعدة جهات حكومية – عدد من الأكلاشيهات

مختلفة الأشكال مقلدة منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – ولجهات مختلفة – مبلغ مالى – هاتف

محمول – جهاز لاب توب) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه