بتكلفة 25 مليون جنيه محافظ الدقهلية يفتتح موتيل وفندق المنصورة ويدشن مشروع امتداد المشاية
كتب عبده خليل
افتتح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء موتيل وفندق المنصورة بالإضافة إلي مطعم علي النيل بتكلفة 25 مليون جنيه ، بحضور اللواء شريف الماوردي رئيس منطقة شرق الدلتا للمخابرات العامه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ واعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة .
وأشار ” مختار ” الي أن هذا الموتيل هو لخدمة أبناء المحافظة ولجميع ضيوفها المترددين عليها من مختلف المحافظات وللاستفادة من الاصول الغير مستغله .
كما أشار ” المحافظ ” الي أن هذا الصرح الجديد هو قيمة مضافة تم تطويره وتحويله الي شكل حضارى متميز يليق بأبناء الدقهليه لخدمتهم من جهة ولتعظيم لموارد المحافظة من أجل استغلالها في الانفاق علي المشروعات الخدمية الاخري .
وصرح ” مختار ” أن الموتيل يضم عدد 8 غرف تم تجهيزها على اعلى مستوى ، ومطعم ، وكافيه ، ومطبخ ، بالإضافة إلي مطعم بجوار الموتيل علي ضفاف النيل .
وأكد ” المحافظ ” علي أننا جميعا نعمل من اجل إقامة مشروعات خدمية لأبناء الدقهليه في مختلف المجالات سواء مجال النظافة والبيئة من خلال انشاء مصانع لتدوير القمامه وبناء منظومه جديده لمعالجة القمامة وانشاء طرق ومحاور جديدة دخل المدن وخارجها وبناء مدارس ومساجد وتطوير مستشفيات وبناء فنادق جديدة لاستقبال ضيوف أبناء المحافظة .