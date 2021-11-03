باستثمارات تصل إلى 65 مليون جنيه تشغيل مصنع تدوير القمامة ببورسعيد
كتب عبده خليل
تابعت وزارة التنمية المحلية تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد لمصنع تدوير القمامة بحى الزهور، وذلك لمتابعة سير العمل بالمصنع و المقام باستثمارات تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت، أحدهما للمخلفات الصلبة والثاني للمخلفات العضوية، ويستوعب يوميًا 550 طن من المخلفات الصلبة والعضوية بما يساهم بشكل كبير في اختفاء المقالب العشوائية ببورسعيد .
وأطلع المحافظ على العمل داخل المصنع ، موجها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع ، وضرورة الحفاظ على السلامة العامة وإجراءات الأمان والنظام بالمصنع .جاءذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بمنظومة النظافة