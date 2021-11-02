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واشنطن: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

واشنطن: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال مؤتمر حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء: “يجب أن أؤكد على خلفية تداول الكثير من المعلومات المضللة بهذا الصدد مؤخرا، أن شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى”.

وتابع قائلا إن “تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاما، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير”.

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء.

وأكد الدبلوماسي التزام الولايات المتحدة بضمان حرية التجارة والملاحة بهدف عدم السماح بأي اضطراب في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وكالات

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