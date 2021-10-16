جهود أمنية مستمرة لمواصلة الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان.. بمديرية أمن القاهرة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .. فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القاهرة للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين ، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .. وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بقافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين المترددين على الأقسام والمنشآت الشرطية بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

تستهدف تلك المرورات التأكد من كفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومراعاة مطابقة أماكن الإحتجاز للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوافر التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على تدارك السلبيات وإزالة المعوقات والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.