مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الجمركى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركى.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ قيام عدد (3) شركات إستيراد وتصدير بالتحايل على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية من خلال تقديم فواتير بيع وهمية بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية وإستخراج شهادات إفراج جمركى لها وتصديرها للدول ، بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها .. الأمر الذى يشكل ضرراً للمال العام ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى للبلاد.

بتكثيف التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 7/9/2021 ، حيث تبين قيام تلك الشركات بتصدير (1039 طن أسماك) وإدراج قيمتها بالفواتير ” على غير الحقيقة ” بمبلغ تجاوز مليون جنيه ، وذلك بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.