وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يقوم بجوله مفاجأه لمدارس إدارة طوخ
كتب ؛ اسلام زهير
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
تفقد الدكتور ياسر محمود ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عددا من مدارس إدارة طوخ التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية ورصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات بها،رافق سيادته في الجولة:
أ/عايدة جبريل مديرادارة المتابعة
أ/سند حفني مدير ادارة التعليم الابتدائي
أ/هالة حسام مدير ادارة طوخ التعليمية
وجولة وكيل الوزارة شملت مدرسة الشهيد خالد المغربي (الثانوية بنات)بطوخ ، ومدرسة الدير الابتدائية المشتركة ١ بطوخ.
وشدد سيادته علي ضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم وإلقاء النشيد الوطني وتنمية روح الانتماء بداخل الطلاب تجاه وطنهم والاهتمام بالنظافة وبالأنشطة.
وتابع د.ياسر خلال جولته المعامل والمكتبات ومعامل الحاسب الآلي وكثافات الفصول وأنصبة المعلمين، خطط الأنشطة ،الملاعب ومدى جاهزيتها لاستقبال الأنشطة التعليمية،كما تابع سيادته حجرة الزائرة الصحية وحجرات العزل بالمدارس وأكد علي ضرورة التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لتنفيذ تعليمات الوزارة والصحة معا .
كما تفقد سيادته الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، ودورات المياه مؤكدا علي ضرورة التهوية والإضاءة والتعقيم والتطهير المستمر للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبه والطالبات وكل العاملين بالمنظومة التعليمية.
وفى مدرسة الشهيد خالد المغربي ، التقى بطلاب الصف الاول و الثاني الثانوى وحثهم على ضرورة الحضور والاستفادة من الحصص الدراسية، وضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم والالتزام بالحصص الدراسية بالمدرسة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة والحصول على أفضل الدرجات.
وأثناء تفقده لمدرسة الدير الابتدائية شدد على جميع المعلمين بالفصول بتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم والالتزام بخرائط المنهج لجميع المراحل التعليمية والأنشطة التعليمية لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب وشدد على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الفنية لجميع المعلمين داخل الفصول وطالبهم باعتماد وترقيم دفاتر التحضير للمعلمين، وعمل مسابقة أجمل فصل والاهتمام بالوسائل التعليمة والأنشطة التربوية.
وشدد سيادته على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.
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