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فى إطار الإحتفال بيوم محو الأميّة.. وزارة الداخلية تقيم إحتفالاً للعام التدريبى 2020- 2021)

فى إطار الإحتفال بيوم محو الأميّة.. وزارة الداخلية تقيم إحتفالاً للعام التدريبى 2020- 2021)

فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة وإستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة ولاسيما المجندين ، فقد قام قطاع التدريب بتنظيم إحتفال يوم “محو الأميّة” للعام التدريبى 2020/2021 .
جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية مصر فى تعليم الكبار لوضع سياسة متكاملة لمحو أمية مجندى الشرطة للإرتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات.
ولقد تضمن الإحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية – المشرفين والمدرسين المتميزين – المجندين الحاصلين على أعلى الدراجات فى إختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية) ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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