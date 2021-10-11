(ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة )

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين بإستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة “أحدهما هارب”) لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان “بدون ترخيص” ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط أحد المستأجرين -له معلومات جنائية- والقائمين على إدارتها (عدد 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود (100) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد (7) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان ، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية– عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر –سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء– مجموعة من الأحبال والعصى- 2 دفتر إيصال تحصيل نقدية – سلاح أبيض “سنجة”) ، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الإدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات