حزب مصر بلدى بالقليوبية يهنئ طلاب المدارس
بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد
بتوجيهات من اللواء/ سيف الاسلام عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى.
والامين العام ونائب رئيس الحزب الدكتور/مصطفى شيربينى.
وامين محافظة القليوبية المحاسب/ احمد متولى.
نظم اليوم امين شباب القليوبية/ كريم احمد متولى.
مبادرة لتهنئة طلاب المدارس بمناسبة دخول العام الدراسى الجديد اعاده الله عليكم بالخير والتوفيق والفلاح لجميع طلاب جمهورية مصر العربية التى تتميز بشباب لهم بصمة فى كل موقف ومشاركة لكل الاحداث التى تمر بها البلاد.
قام الاستاذ/ احمد مصطفى عنبه والاستاذ/محمد عيسى
والاستاذ/اسلام الخولى.
ومجموعة من شباب مركز الخانكة بالمحافظة بتوزيع الكمامات على الطلاب لتشجيعهم وبث الفرحة فى نفوسهم وعمهم ونشر الوعى بين الطلاب بإلقاء كلمة لهم اثناء توزيع الكمامات بكيفية الحفاظ على صحتهم وتجنب اماكن الاذدحام حرصا على حياتهم، كما قام الشباب ايضا بتوعيتهم بالتباعد بينهم فى التعامل فى الفصول المدرسية، وعدم لمس الأسطح قدر الامكان،وغسل الايد جيدا بالماء والصابون، وعدم القاء المناديل المستخدمة إلا داخل صندق القمامة حتى نقلل من انتشار العدوى، واوصو الطلبة إذا شعر اى طالب بأعراض تعب يبلغ فورا معلمه حتى لا ينتشر التعب بين زملاءه.