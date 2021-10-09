بمشاركة المجلس العالمى للشباب والمستشار العسكرى للقليوبية والأوقاف وجامعة بنها …جمعية صوت الرملة تحتفل بانتصارات أكتوبر

بمشاركة المجلس العالمى للشباب والمستشار العسكرى للقليوبية والأوقاف وجامعة بنها …جمعية صوت الرملة تحتفل بانتصارات أكتوبر وتكرم أوائل طلاب الثانوية العامة برملة بنها

كتب عمرو دسوق هريدى

شهد ت جمعية صوت الرملة ، أمس الخميس 7 اكتوبر بقاعة ابو الخيربقرية الرملة مركز بنها محافظ القليوبية ، فى جو تغمره السعادة والفرحة بالنجاح والتفوق والنصر , احتفالا كبيرا بذكرى انتصارات أكتوبر وتكريم أوائل الثانوية العامة برملة بنها وذلك بمشاركة المجلس العالمى للشباب وبحضوركل من العميد أركان حرب “عبد اللطبف ابو لخير ” المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية , والدكتور “محمود عبد الرازق” ممثلا ًعن فضيلة الشيخ “صفوت ابو السعود” وكيل وزارة أوقاف القليوبية , والأستاذ الدكتور “خالد صيام ” سفير المنظمة الأوربية للتنمية والسلام بجمهورية مصر العربية والمدير التنفيذى للمجلس العالمى للشباب والأستاذ الدكتور ” علاء متولى” – أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ممثلاً عن جامعة بنها – والأستاذ ” أيمن جياش ” ممثلا عن رئيس الوحدة المحلية بطحلة , حيث بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، و النشيد الوطنى، ومن ثم جاءت عبارات الترحيب بالساده الضيوف والحضور، من خلال مقدم فقرات الحفل د. محمدى عمر ، والتهنئة لأولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين

جاءت كلمة الأستاذ “عمرو دسوقى هريدى ” رئيس مجلس إدارة جمعية صوت الرملة ، موجهاً من خلالها الشكر والتقدير لجميع السادة الضيوف والحضور ، وأعضاء مجلس إدارة جمعية صوت والمجلس العالمى للشباب ، موضحاً بأن اليوم نحتفل بمناسبتين المناسبة الأولى : هى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد لما فيها من بطولات وتضحيات وبذل جهد حتى تحررنا من ذل الهزيمة وحققنا الفوز والنصر والمناسبة الثانية : تكريم أبنائنا المتفوقين فى الثانوية العامة لنشجعهم على بذل مزيد من العطاء ، ولنشجع غيرهم من الطلاب على أن يحذوا حذوهم ، فهم مستقبل الأمة وأملها في تحقيق ما يجعلها في مقدمة الدول الكبرى في جميع مجالات الحياة . فالطالب حينما يجتهد فكأنه كالجندى فى المعركة , وليتعلم أبنائنا ان التخطيط السليم وأخلاص النية لله هو الطريق الى التفوق والنصر.

من جانب آخر , أكد الأستاذ الدكتور “خالد صيام” سفير المنظمة الأوروبية للتنمية والسلام بمصر أن نصر أكتوبر لم ياتى من فراغ بل كان يسبقه تخطيط سليم و يعد نصر أكتوبر أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ .

فيما ذكر العميد أركان حرب “عبد اللطيف ابو الخير ” المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية فى كلمته أن حرب اكتوبر غيرت الفكر العسكرى وأصبحت عملية العبور مرجعاً أساسيا لكل الجيوش العالمية الحديثة .ولذلك يجب على أبنائنا أن يركزو على الجانب الروحانى فهو مصدر المعجزات .

فيما أكد الدكتور ” محمود عبد الرازق ” فى كلمة ألقها نيابة عن وكيل وزارة أوقاف القليوبية أن من أسرار النصر والتفوق الأيمان القوى بالله وأضاف أن لحب الأوطان صور عديدة؛ ويجدر بالفرد والأمة الإلتزام بالأخلاق الكريمة التي تسمو بالمجتمع وترقى به إلى المكانة الرفيعة، وأن من الواجب على كل فرد أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره

من جانب آخر , أوضح الأستاذ الدكتور “علاء متولى ” – أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية فى كلمته ممثلاً عن جامعة بنها أن حرب أكتوبر تحتاج الى محاضرات وسنوات لنتعلم منها الكثير, فيما استمرت فعاليات الحفل بتقديم العديد من الفقرات وخلال الحفل تم تكريم 35طالب وطالبة من أوائل طلاب الثانوية المتفوقين برملة بنها وكذلك تم تكريم الطالبة “فاطمة ابراهيم محمود الخضراوى ” التى حققت المركز الثانى على مستوى جمهورية مصر العربية فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية .

وفى لمسة وفاء من جمعية صوت الرملة للجيش المصرى قام مجلس إدارة الجميعة بتقديم درع التميز الى المستشار العسكرى بمحافظة القليوبية سيادة لعميد أركان حرب عبد الطيف ابو الخير بمناسبة ذكرى إنتصارات حرب اكتوبر.

واختتم الحفل بإبتهالات دينية وتم أخذ الصور التذكارية مع الطلبة والطالبات المتفوقين مع الحضور .

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