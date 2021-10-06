محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات ورفع القمامة بنطاق شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال التطوير للشارع والتي ستعمل على تحقيق نقلة نوعية بالمنطقة من العشوائية إلى المظهر الحضارى اللائق .

وخلال الحملة وجه المحافظ إدارة المرور برفع جميع العربات والبلدورات المتهالكة، والتي تعيق أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي، ، ورفع تراكمات القمامة ونواتج الحفر، وذلك بزيادة عدد الورديات وعدد المعدات، وذلك تسهيلا على الشركات المنفذة لأعمال التطوير، كما وجه المحافظ رئيس الحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بضبط المواطنين الذين يلقون بالقمامة بالشارع مع تحرير محضر لهم، والتنبيه على المواطنين بالاشتراك مع المتعهدين لجمع القمامة من المنبع .

واستهدفت الحملة إزالة بعض الباعة الجائلين والإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع، حيث تم تحرير أكثر من ٥٠ محضرا شملت ( ٢٥ محضر إشغال – ١٠ إزالة فورية – ١٥ فرش مؤقت وأكثر من ٥عربات متهالكة ) .

مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأيضا أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وأكد الهجان أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة، أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون، كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة .

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وهم الدكتور / سمير حماد نائب المحافظ واللواء / سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومن القيادات الأمنية اللواء / حمادة يحيي مساعد مدير الأمن لفرقه شبرا الخيمة والعميد/ محمد النجار مأمور قسم أول شبرا، والمقدم / حسين الكيلاني مدير مرافق القليوبية .