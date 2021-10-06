محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الاسلامي بمبلغ 3 مليون و150 ألف جنيه

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وبنك فيصل الاسلامي المصري، وحيث أن البنك قد دعم منظومة النظافة بالمحافظة بداية من عام 2021 بسيارة قلاب 50 طن

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بتفقد سيارة قلاب 50 طن تبرع بها بنك فيصل الإسلامي للمحافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه .



وفي هذا الإطار يتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي بالقليوبية على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة مطالبا جميع المؤسسات الأخرى بالمشاركة في مثل تلك المبادرات.

ويؤكد الهجان على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم .

وأكد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة ، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.



رافق المحافظ كل من الدكتورة/ إيمان ريان والدكتور/ سمير حماد نائبا المحافظ واللواء/ هشام خشبة السكرتير العام والأستاذ/أحمد إبراهيم زكي ممثل عن بنك فيصل الاسلامي والأستاذ/ عادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية .