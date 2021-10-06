فى اطار احتفالات المحافظة بانتصارات اكتوبر المجيدة…محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات اكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور الدكتور/جمال سوسة رئيس جامعة بنها واللواء/خالد عبد اللطيف رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبيةوالدكتورة/ايمان ريان والدكتور/سمير حماد نائبي المحافظ والعقيد/ نادر حمدى نائبا عن المستشار العسكري والسادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف والدكتور/محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم
وتضمنت الاحتفالية عرض اوبرت (مصر الحرب والسلام- الطريق للجمهورية الجديدة) قدمها طلبة المدرسة وفقرة قدمها طلبة الصم والبكم بطولات حرب اكتوبر
وأكد محافظ القليوبية، الى إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم التاريخي الذي سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.
وأكد أن مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية وأنها ستظل تقفز فوق الأزمات بعزائم أبنائها المخلصين، مشيرا إلى انه من الواجب علينا محاربة الأفكار الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن نتمسك بقيم المحبة والسلام والعمل على استعادة روح أكتوبر في مواجهة التحديات، والوقوف ضد كل من يسعى لإثارة الفتن والإشاعات المغرضة للنيل من استقرارا الوطن.