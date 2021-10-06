بنيران صديقة”.. دراسة تكشف السبب الكامن وراء ظهور “أصابع كوفيد”

ويزعم باحثون فرنسيون الآن أن “أصابع كوفيد” قد يكون نتيجة لمهاجمة الجسم عن طريق الخطأ للأنسجة السليمة. وهذا من شأنه أن يفسر سبب إصابة المرضى في جميع أنحاء العالم بآفات في أجزاء أخرى من أجسامهم.

وقال الدكتور تشارلز كاسيوس، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، من مستشفى سانت لويس في باريس: “وقع دراسة ونشر علم الأوبئة والسمات السريرية للآفات الشبيهة بتورم الأصابع. ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن الفيزيولوجيا المرضية المعنية. والآن دراستنا تقدم رؤى جديدة”.

وحلل الأطباء بيانات 50 مريضا مصابا بـ”كوفيد-19″ و13 مصابا بآفات مشابهة لتورم الأصابع قبل الوباء.

وكان لدى المرضى في كلا المجموعتين كميات كبيرة من الأجسام المضادة المحددة في دمائهم والتي تهاجم خلايا الجسم السليمة بدلا من الفيروس.

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كما كان لدى المرضى أيضا المزيد من الإنترفيرون من النوع الأول، وهو بروتين يتم إطلاقه أثناء الاستجابة المناعية للعدوى.