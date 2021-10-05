محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى هذا المكان

محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بحوض الزيني بسرياقوس بالخانكة وإزالة 17 حالة على مساحة 4 أفدنة وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية

الهجان: إنهاء تكليف نائب رئيس المدينة المختص بسبب التقصير والإهمال

أكد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظاهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزيني بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدي على مساحة 4 أفدنة، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية و هناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور

اللواء/ مروان حبيب واللواء/ أحمد صبيح مساعدي مدير أمن القليوبية .

وقرر محافظ القليوبية خلال الحملة انهاء تكليف السيد/ عبد المنعم عطية نائب رئيس مدينة الخانكة نتيجة الإهمال والتقصير في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بشكل فوري وإزالة المخالفات في مهدها .

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات ، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات.

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