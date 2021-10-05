محافظ القليوبية يتفقد ويسلم 5 سيارات قلاب كبيرة سعة 50 طن بقيمة 13 مليون لهذه المدن

محافظ القليوبية يتفقد ويسلم 5 سيارات قلاب كبيرة سعة 50 طن بقيمة 13 مليون جنيه لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص لدعم منظومة النظافة

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة، من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد وتسليم عدد (5) سيارة نقل قلاب سعة (50) طن ماركة مرسيدس من الهيئة العربية للتصنيع ( مصنع صقر للصناعات المتطورة)، وذلك من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020، وذلك للوحدات المحلية ( 2 سيارة حي شرق / 2 سيارة الخصوص / سيارة لحي غرب شبرا ) بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه، وذلك لدعم منظومة النظافة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القليوبية، والتي تشمل مدينة شبرا الخيمة ( حي شرق – حي غرب) ومدينة الخصوص.

وخلال تفقد السيارات تحدث محافظ القليوبية مع السائقين وكلفهم بالحفاظ على السيارات وعمل الصيانة الدورية لها والتعاون التام مع رؤساء المدن للنهوض بمنظومة القمامة بإعتبارها منظومة متكاملة لن تنجح إلا بتكاتف كافة الأطراف.

وأكد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة ، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.