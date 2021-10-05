طارق درويش رئيس حزب الاحرار يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكري ال48 لحرب السادس من اكتوبر عام 1973

بعث الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري ال48 لحرب اكتوبر عام 1973 والتي حققت فيها القوات المسلحة المصرية الانتصار العظيم علي العدو الاسرائيلي وكبدته خسائر فادحة كسرت غروره وكبرياءه وحطمت خط بارليف الحصين الذي ادعت اسرائيل انه الخط الذي لايقهر .

اكد طارق درويش ان انتصارات اكتوير المجيدة ستظل خالدة وانها ما زالت مستمرة في حميع مجالات التنمية التي تحققها القوات المسلحة مع مؤسسات وكيانات الدولة الإقتصادية فضلا الي إستمرار الحرب علي الارهاب وكبح جماحه ووصول القوات المسلحة الي اعلي درجات الإستعداد لصد ورد اية عدوان علي ارض مصر الغالية .

وقال طارق درويش ان الجيش المصري اصبح اكثر من 110 مليون مصري علي اتم الإستعداد للمشاركة في رد اي عدوان غاشم علي الوطن في اي لحظة..

واشاد رئيس حزب الاحرار بما يتم من إنجازات ومشروعات عملاقة تستهدف تحقيق اكبر عائد من العدالة الاجتماعية وتخفيف الظروف المعيشية عن كاهل المواطن المصري البسيط

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