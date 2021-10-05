أبن شبرا مصر ..الكابتن”أحمد صلاح” المدافع الصلب

كتب : إبراهيم كفافى

المدافع الصلب ابن شبرا مصر الكابتن “أحمد صلاح ” احد ابناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك لسنوات عديده تدرب خلالها تحت قياده مدربين عظماء كابتن محمود الجوهري الصغير وكابتن عادل عبد الواحد ومجدي شلبي والكابتن عمرالنور والكابتن احمد سليمان

ثم انتقل للعب في ليبيا لنادي أهلي مزده والفريق الاول لنادي الوحده طرابلس ثم انتقل للعب لنادي المريخ العاصمي و نادي ابوسعد امدرمان الرياضي ثم اتجهه لمجال التدريب وهو من مدرسه تدريب اكاديميه الكابتن عمرالنور ومدرب عام في اكاديميه نادي المقاولون العرب و حالينا مدرب عام في اكاديميه نادي بيشكتاش التركي اسطنبول ابناء نادي الزمالك مميزين و واجهه للنادي ولمصر نتمني له التوفيق في مشواره التدريبي.

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