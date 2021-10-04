الكابتن احمد صلاح الدين نجم ناشئين الزمالك الي الأحترافية مدرب عام نادي بيشكتاش التركي اسطنبول

كتب ابراهيم الكفافي

الكابتن المحترف احمد صلاح الدين من ناشئين الزمالك الي الأحترافية مدرب عام نادي بيشكاش التركي اسطنبول تدرج الكابتن المحترف احمد صلاح الدين منذ طفلته ابن 6 سنوات الي مدرسة كرة القدم في نادي الزمالك حته وصله اللي قطاع الناشئين وكان مبهر لكل اصحابه وقد تدرب صلاح الدين علي يد أكبر مدربين الزمالك ومنتخب مصر كان اقرب المدربين له الكابتن محمود الجوهري الكابتن عبدالكريم الجوهري الكابتن عمر النور الكابتن عبدالخالق عفيفي الكابتن مجدي شلبي كانت لهم دور في نجاح صلاح احترف في لبيا لاعب الفريق الأول لنادي الوحدة الليبي وحقق نجاح ساحق ولاعب نادي المريخ السوداني لكن أصيب أصابه بلعه وكانت الصدمه عندما أخبره الطبيب اني لن ألعب تاني لكن لم يستسلم احترف مدرب عام نادي بيشكتاش التركي اسطنبول حيات صلاح الدين كان صبي مغرما بممارسة لعب كرة القدم يمارسها دون انقطاع يقول الكابتن احمد صلاح الدين كان ولدي لي أخًا منذ صباي، كان يسندني ويشجعني في دراستي كما في ممارستي لهذه الهواية، لم يتغيب قط عن أيّة دورة أشترك فيها، ولم يكن يراني، لكنه كان متهللًا بمثابرتي. اليوم هو أول مرة يستطيع والدي أن يراني، أردت أن أبهجه بأنني قادر على النجاح”رحمة الله ولدي