عبد العاطى والهجان يبحثان موقف ازالة التعديات ومشروعات الرى بمحافظة القليوبية
رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة للمعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات
– ١٠٠٠ كيلومتر من الترع و ١٠٦ كيلومتر من المساقى ، مشروعات التأهيل بمحافظة القليوبية حتى تاريخه
– تحويل زمام ٧٠٠٠ فدان من الري بالغمر للري الحديث بمحافظة القليوبية
استقبل الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال ازالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة ، واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.