خلية تواصل إفتتاح مقرات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .. فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإفتتاح المزيد من محطات الفحص الفنى الآلى للمركبات وبخاصة وحدات الفحص الإلكترونى المميز والتى سبق إفتتاح وحدتين منها بمحافظتى “القاهرة، مطروح” وقد لاقت تلك الوحدتين ردود أفعال إيجابية غير مسبوقة نظراً لتميز الخدمات المقدمة بهما فضلاً عن السرعة فى الأداء على أعلى مستوى من الرقى.

وإستكمالاً لذلك النجاح فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 30/9/2021 بإفتتاح وتشغيل وحدة الفحص الإلكترونى المميزة بنادى طنطا الرياضى لتقديم خدمات التجديد والفحص، حيث تضم الوحدة (3) خطوط للفحص الفنى بقدرة إستيعابية تصل إلى (360) سيارة باليوم بمعدل (30) سيارة فى الساعة مع إمكانية رفع عدد الخطوط حتى (8) خط فحص وفقاً لمعدلات التشغيل الفعلية.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.