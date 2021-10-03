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حرمان اي مواطن من حقوقة السياسية مخالفا للدستور

تنص المادة 92 من الدستور ان  الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها …وهذا يعني انه لا يجوز للمشرع ان يضع قوانين تمس باصل الحقوق والا اعتبرت هذة القوانين مخالفة للدستور ومعيبة ..
وقد وردت في الدستور حقوق اساسية ترتبط بشخص المواطن المصري وهي حقوق الترشح والانتخاب و المشاركة في الحياة العامة بإعتبار هذة الحقوق اصل لا يقبل التفسير او الإنتقاص منها ..
وحالات الحرمان من الحقوق السياسية موجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسة وهو حرمان مؤقت

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